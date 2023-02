Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 23 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Oggi ti senti molto forte e quella vecchia delusione amorosa non ti turba più, ti senti finalmente in forze per affrontare una nuova storia d’amore. La Luna è nel tuo segno, questo ti rende più intraprendente del solito a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sarà una giornata di recupero, ti senti moto meglio rispetto agli ultimi due giorni e chi ha chiuso una storia da poco potrà rimettersi in gioco. A lavoro continui a mantenere la testa sulle spalle, che sia in arrivo una svolta che ti cambierà la vita?

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Ti senti piena di energie, ma attenzione a possibili discussioni con Toro e Leone. Potrebbe arrivare una proposta lavorativa interessante da una persona che stimate molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Cerca di non fare troppa polemica oggi, perché le stelle non ti saranno d’aiuto. Hai molto stress addosso, cerca di non riversarlo sulla persona che ami, perché potrebbe complicare molto il vostro rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna vi restituisce un po’ di passionalità che avevate perso in questi giorni. Le coppie vivranno un momento di rappacificazione, mentre chi cerca l’amore, potrebbe vivere qualche incontro positivo. A lavoro non sei molto soddisfatto, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata abbastanza serena, rimanete lontani da discussioni inutili. Potrebbe arrivare un incontro a stravolgervi la vita, intanto, rimanete concentrati sui vostri progetti.