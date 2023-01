Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 23 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Comincia a programmare la settimana con il partner. Prova a parlare anche del vostro futuro. Sul lavoro stai andando bene: anche con tante responsabilità, stai tenendo botta.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Parla di sentimenti con il tuo partner: non tenerti nulla dentro. Un progetto importante è in previsione: comincia a pensare come metterlo in piedi e renderlo vincente.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Goditi questo periodo d’oro in amore. Sul lavoro, devi imparare a controllare il tuo nervosismo: rischia di danneggiarti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Non agitarti, rischi di rendere più problematica la tua relazione amorosa. Sul lavoro, accogli i consigli. Ma in caso di provocazioni, fatti scivolare le parole addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Devi contenere i dissidi con il tuo partner: state vivendo un periodo di difficoltà. Il problema è il tuo lavoro: ogni sera arrivi stanchissimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: E’ il momento di chiarire alcune cose con il tuo partner. Febbraio promette sorprese sul lavoro: smaltisci i carichi di questo mese e fatti trovare pronto.