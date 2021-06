Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Piano piano l’amore trova serenità, se c’è stata una crisi ora si può recuperare. Nel lavoro i giovani non possono pretendere tutto subito: tuttavia è importante provarci.

Toro: Se sei in rapporti con un Sagittario o con un Capricorno potrebbero esserci belle scintille in arrivo. Nel lavoro non ci sono novità di rilievo, tuttavia è un periodo in cui seminare.

Gemelli: Oggi e domani nervosismo e disagio irromperanno in te e nella tua relazione. Nel lavoro se devi rinnovare un impegno ti consiglio di prenderti dei giorni per pensarci.

Cancro: La giornata di oggi ti parlerà d’amore: giugno potrebbe concludersi con una bella emozione. Nel lavoro se devi portare a termine un progetto ti consiglio di essere diplomatico, senza metterti da parte.