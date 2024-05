Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Amore, fortuna, lavoro, amicizie e tanto altro. Ecco come andranno le cose secondo le previsioni contenute nell’oroscopo del 23 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Il Sole è favorevole, Marte è nel segno e Venere inizia un buon transito. Avete tanta voglia di fare e se alla forza delle stelle aggiungiamo l’impeto e l’energia del segno, si potrebbe pensare che molti ostacoli verranno superati e i problemi risolti. Tutta questa forza ed energia deve essere incanalata nel modo giusto. Chi è stato male ad aprile ora può trovare nuove risorse, sviluppate nuove idee. Si risveglia l’amore. Le persone che vogliono definire una storia e quelli che desiderano completare un grande progetto, dando alla vita di coppia un andamento diverso rispetto al passato. Un po’ di calma oltre a tutto il resto e si possono risolvere anche le questioni economiche.

Oroscopo Toro: Mercurio è entrato nel segno da qualche giorno e questo porta la necessità di fare valutazioni di tipo economico. In base alla propria età e alla propria vita si dovrà operare una sorta di revisione dei conti. Nelle imprese sarà meglio ridimensionare i conti, la casa ha già comportato spese maggiori. Vi sentite sotto pressione, ma ricordate che Giove con un lungo transito ha fatto piazza pulita di tutte le situazioni che sembravano di riferimento ma che non lo erano. Agli inizi dell’anno alcune persone sembravano giuste, ora non lo sono più, questo vale sia nel lavoro che nell’amore. E’ inutile piangere sul latte versato. Ci sarà anche chi vorrà uscire da un certo ambiente e non avere più a che fare con le persone che si sono rivelate false e inattendibili. Non dovete bloccare una metamorfosi in corso da tempo, completandola sarà più facile esplorare luoghi nuovi e vivere meglio. Chi si era tenuto lontano dall’amore avrà modo di riscoprirlo.

Oroscopo Gemelli: Crescono i dubbi con la Luna in opposizione, il periodo non ha il potere di buttare all’aria nuovi progetti, Paolo Fox ricorda che Sole e Venere ma anche Giove transiteranno nel segno. Nonostante ciò, resta un po’ di stanchezza, un fastidio fisico da superare. Con le stelle favorevoli c’è la possibilità di portare avanti progetti, idee e non garantisce affermazioni. Le stelle indicano, ma il successo arriva con le buone intuizioni. Un programma partito male diventerà recuperabile con questo cielo valido. I liberi professionisti, quelli che non vogliono tenere i ritmi di prima, bene fare meno è meglio in vista del futuro. Torna la curiosità, funzionano tutte le situazioni in cui c’è voglia di esplorare, date più spazio alle vostre emozioni. Il lavoro ha la sua valenza, ma l’amore tornerà protagonista anche dopo una complicazione.

Oroscopo Cancro: Potete contare su buone stelle con Saturno in buon aspetto e Giove che resta favorevole. Chi di voi ha vissuto forti conflitti nel mese di aprile, adesso si sentono liberi da preoccupazioni. A volte le polemiche aiutano a stare meglio, farsi sentire ed esprimere le proprie posizioni anche in maniera fin troppo determinata consente di eliminare ambiguità. Senza mezze misure, nel mese di aprile c’è chi ha puntato i piedi manifestando le proprie necessità. Paolo Fox anticipa che giugno sarà un mese di grande rilevanza e quindi sarebbe il caso di favorire incontri sentimentali e incontri di lavoro. Nuovi progetti e programmi in vista.

Oroscopo Leone: Le ultime settimana sono state pesanti a livello psicofisico, la forza è venuta a mancare, ma fortunatamente vi state avvicinando a una fase di recupero e con essa tornerà la capacità d’azione. Con riferimento all’energia e alla voglia di fare sarà evidente un cambiamento netto, un incremento in più rispetto alla scorsa settimana; siete una persona forte, ma sarà necessario recuperare il benessere psicofisico. Quindi, per questi giorni è meglio evitare conflitti inutili e recuperare sicurezza in se stessi. È un periodo decisivo non solo per stare meglio ma anche per arrivare a vincere una sfida. È probabile che voi abbiate in mente nuovi obiettivi da raggiungere a partire da giugno.

Oroscopo Vergine: Più che una giornata d’azione, sembra una di riflessione, se ci sono state polemiche nel lavoro potrebbero ripresentarsi. Sarà molto difficile, ma dovete tenere testa a tutte le cose che dovete completare in famiglia e nel lavoro. Le prossime 48 ore saranno particolari, ci sarà un piccolo problema da risolvere, un ritardo è da mettere in conto. Sarebbe il caso di evitare persone inconcludenti o fastidiose, se si tratta di persone a cui volete bene, sarà difficile evitare un confronto. Per natura detestate la confusione e adesso potreste sentirvi avvolti nel caos, è opportuno recuperare a livello psicofisico. Tra fine maggio e inizio giugno ci saranno giornate in cui sarà difficile mantenere la calma. Non cedete alle provocazioni, non strapazzate troppo il vostro fisico.

Oroscopo Bilancia: Luna favorevole ma colpisce il nuovo transito di Venere che dà forza ai sentimenti. È opportuno fare cose diverse rispetto al passato, magari gradualmente, chi ha sbagliato frequentazioni o tipo di atteggiamento avrà l’occasione di fare mea culpa, non bisogna ricadere negli errori legati al passato. Le stelle invitano a cambiare rotta e portano più emozioni e forza. Entro la fine del mese, Giove e Venere offriranno l’occasione di un riscatto, con il segno del Sagittario e del Leone ci sarà un feeling particolare. Ci sono da mettere a posto alcune questioni di carattere legale o finanziario, frutto di un inizio di anno piuttosto complicato.

Oroscopo Scorpione: Per molti di voi maggio è iniziato con troppe preoccupazioni, e adesso, dopo settimane così pesanti, c’è bisogno di relax. Per fortuna le opposizioni planetarie sono quasi tutte superate. Infatti, torna una buona capacità d’azione, Venere non è più contraria, Giove inizia un transito neutrale, giornate utili per impostare nuove attività, cambiare definitivamente un programma, rivedere strategie abbandonate da tempo. Il 25 e il 26 la Luna sarà in aspetto favorevole e diverrà più facile risolvere un problema personale oppure dedicarsi all’amore, argomento che nelle ultime tre settimane è stato vessato da obiezioni e discussioni. In famiglia ci vorrebbe una maggiore serenità.

Oroscopo Sagittario: Con la Luna nel segno, la giornata si fa interessante per compiere scelte in vista del futuro. Tuttavia, molti pianeti sono contrari, per cui ci vuole un po’ di prudenza, non tutto è chiaro. Alcuni progetti o iniziative partite di recente non hanno dato fino ad oggi risultati soddisfacenti, e c’è persino chi si è messo in un angolo. Ci sarà un rallentamento generale tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, sembra che qualcosa sfugga, attenzione alla gelosia e all’intolleranza in amore. Se siete tra coloro che hanno due storie in ballo, il rischio di fare confusione è decisamente più alto.

Oroscopo Capricorno: La Luna sarà nel segno nel fine settimana. Si presenterà l’occasione per rivelare i propri sentimenti, non restate chiusi come al solito, sarebbe un peccato con il cuore d’oro che vi ritrovate. State giocando in difesa perché avete paura di mostrarvi vulnerabile. Chi ha vissuto una crisi d’amore dovrebbe finalmente aprirsi alle novità, ricordando tra l’altro che la fine di questo mese di maggio porterà soluzioni decisive. Alcune questioni rimaste in sospeso per la casa e per il lavoro ad aprile, ora sono più chiare, giugno porterà qualcosa di più, anche una vittoria entro le prime due settimane.

Oroscopo Acquario: C’è una buona notizia: i pianeti che erano contrari agli inizi del mese, sono tornati favorevoli. Quindi, è grande la voglia di prendere il proprio destino in mano, cancellando situazioni ed emozioni negative. E’ più opportuno avere cura del proprio fisico visto che ci sono state distrazioni o fastidi recenti. I problemi della vita non si risolvono in pochi giorni, ma qualche soluzione è in arrivo. Proposte, offerte, evidentemente al massimo entro metà giugno ci saranno occasioni da cogliere al volo, e anche chi ha desiderato a lungo un cambiamento, avrà modo di farlo. I sentimenti avrebbero bisogno di una scossa in positivo.

Oroscopo Pesci: Ci sono dubbi e piccole contrarietà. Se state mettendo su una squadra, un gruppo di lavoro, potreste esitare, siete sicuri di avere preso le decisioni migliori? Non sapete se fidarvi o no. Alcune scelte dovranno essere riviste nelle prossime due settimane. Queste 48 ore invitano alla riflessione, a farsi scivolare addosso le provocazioni. E’ opportuno impostare il fine settimana in modo adeguato, sabato e domenica porteranno consiglio. In amore o non c’è tempo oppure un contrasto torna alla ribalta. Proprio voi vorreste mettere alla prova una persona per capirne l’affidabilità. Non è da escludere che impegni di lavoro o personali portino lontano dai sentimenti, non caricarti di inutili preoccupazioni. Restate in attesa del risultato di una prova, di una risposta per un contratto, per molti ci sarà un esame da superare entro metà giugno.