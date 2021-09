Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Se sei solo da tempo non perdere le speranze: è un momento positivo per i sentimenti e le nuove storie. Sul lavoro invece fatti avanti, la Luna nel segno ti regala una grande energia ed intraprendenza.

Toro: Sfrutta la giornata di oggi, la Luna nel segno regala splendide emozioni. Lavorativamente parlando invece non avere fretta: prima di prendere decisioni importanti prenditi del tempo per riflettere.

Gemelli: In questa giornata i sentimenti riprendono quota. Ci avvicinamo ad un weekend intrigante, quando la Luna sarà nel tuo segno zodiacale. Sul lavoro invece la giornata parte bene, soprattutto se hai da poco iniziato una nuova attività.

Cancro: Oggi in amore sei fiducioso, è una giornata nel complesso positiva. Sul lavoro invece i nuovi progetti sono rallentati ma alla fine la passione trionferà.

Leone: In amore ultimamente ci sono delle piccole discussioni, non sempre causate da te. Sul lavoro invece cerca di evitare discussioni soprattutto se non vuoi darla vinta ad una persona che ti sta mettendo i bastoni tra le ruote.