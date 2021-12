Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore vuoi tenere tutto sotto controllo ma evita le complicazioni soprattutto con il Capricorno. Sul lavoro invece fai attenzione alle proposte, è un momento positivo per ricostruire dei progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata parte sottotono ma dal pomeriggio si recupera. Sul lavoro invece inizia a progettare subito cosa vorrai fare nel 2022.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi e domani non mettere troppa carne al fuoco. Sul lavoro invece c’è qualcosa che non va, la posizione della Luna invita alla prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sono possibili delle riconciliazioni grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, concediti una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna nel segno regala delle splendide emozioni. Sul lavoro invece sono il tuo impego viene premiato, in arrivo delle belle gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo davvero intrigante per l’amore con la Luna nel sengo. Sul lavoro invece potresti concludere dei progetti anche durante questo periodo di festa.