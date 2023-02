Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 24 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Continua ad essere un bel periodo, soprattutto grazie a Venere che rimarrà nel segno fino al 16 marzo. Nonostante ciò, rimani sempre molto pessimista, è ora di iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno. A lavoro ti accompagnano grandi soddisfazioni grazie alla tua caparbietà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sarà una giornata serena ed interessante. Qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Si avvicina un buon periodo di recupero in vista della primavera e potrebbero arrivare nuove soddisfazioni a lavoro che premiano il vostro impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Il mese si chiude con la Luna nel segno, così potrai recuperare tutte le discussioni e chiarire finalmente le varie situazioni. Arrivano buoni risultati a lavoro, cerca di mantenere la tua fiducia nel futuro, ti sorprenderà!

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna non è più contraria, quindi è il momento giusto per chiarire delle situazioni spiacevoli. Senti della scontentezza in alcune situazioni ed è bene che tu lo faccia presente, per non rimuginare sempre sulle solite questioni. Attenzione alle dispute con le persone nate sotto il segno dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Una persona vorrebbe farti perdere la calma, ma non cedere alle sue provocazioni. A lavoro è un momento favorevole per proporre le tue idee o fare qualche osservazione per migliorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata abbastanza serena, anche se qualche tensione a lavoro non mancherà. Dovrai prendere una decisione importante nei prossimi giorni.