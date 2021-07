Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Se c’è stato un piccolo dissidio nel corso degli ultimi giorni adesso in amore si può recuperare. Nel lavoro non tutti hanno la pazienza di resistere, ma quando ti interessa qualcosa vai fino in fondo.

Toro: Sei sempre intollerante, attenzione se stai con una persona ma la tua testa è altrove. Nel lavoro ci sarebbero occasioni da cogliere, peccato che Saturno sia contrario e dovrai aspettare la prossima settimana.

Gemelli: La Luna è favorevole, gli incontri di queste ore sono chiarificatori in amore. Nel lavoro non tutto può essere risolto in tempi brevi ma hai una bella energia mentale.

Cancro: Rispetto a ieri sera sei meno agitato, il tuo rapporto di coppia ne trae beneficio. Nel lavoro bisogna evitare inutili complicazioni e agire con calma e razionalità.

Leone: Oggi la Luna opposta ti rende fin troppo scostante e polemico. Nel lavoro con queste stelle è normale se oggi qualcosa non and per il verso giusto.

Vergine: Situazione astrologica positiva con Venere nel tuo segno! Nel lavoro non esitare ad accettare un nuovo incarico: purtroppo c’è chi deve lavorare in un ambiente che non ama ma bisogna fare di necessità virtù.

Bilancia: Ottimo recupero! Come abbiamo detto se vivi una relazione difficile ci sono state complicazioni ma si può ripartire. Nel lavoro devi curare meglio le tue finanze.

Scorpione: Questo giorno invita ad essere prudenti, la tensione nervosa resta alta in amore. Nel lavoro anche chi ha subìto la crisi può cercare una soluzione in questo momento.