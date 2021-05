Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Maggio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete. Buona la settimana per l’amore, ma se una storia non funziona tu cercherai di sistemare tutto. Sul lavoro, meglio farsi scivolare le cose addosso!

Toro. C’è un po’ di agitazione in amore, cerca di non essere troppo polemico in una storia che potrebbe procedere. Sul lavoro, non fare scelte affrettate, ma non temere perché da mercoledì le stelle ritorneranno dalla tua parte.

Gemelli. Chi ha voglia di innamorarsi e di mettersi in gioco ora non deve fare passi indietro. Sul lavoro, periodo buono per fare un bilancio!

Cancro. La situazione in amore sta migliorando e oggi e domani il cielo promette bene. Sul lavoro, cielo buono anche perché Giove è in ottimo aspetto e aiuta i nati di fine giugno.

Leone. Buone notizie in amore: con un nato sotto il segno della Bilancia puoi iniziare una storia. Si può discutere, ma anche chiarire. Sul lavoro, Giove non è più opposto e presto potrebbero arrivare delle novità!