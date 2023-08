Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Quando quel cielo finalmente si attiva, la vita migliora. Anche se si trattava di un problema di lavoro o di denaro, probabilmente sei riuscito a risolvere tutto, almeno per ora, e anche questo con l’aiuto di persone che ti amano e ti proteggono. Venere è sempre la signora dell’amore. Parliamo quindi di un periodo importante per chi vuole confermare la storia, penso che i più fortunati penseranno anche a ufficializzarla, se non è già fatto! I cuori solitari sono occupati! Penso che sia finalmente arrivato il momento di riscattare l’amore, i sentimenti. Stimolanti sono anche le passioni part-time.

Toro

Alcuni dei debiti accumulati negli ultimi due anni potrebbero tornare in considerazione, oppure in famiglia c’è un lavoro di contabilità. Non devi preoccuparti troppo. Anche coloro che esitano a prolungare il contratto finiranno per ottenere ciò che desiderano. Aggiungo che chi ha un’attività in proprio può sperare in qualche progresso. L’unica cosa che non dovresti fare è vivere tutto troppo in fretta. Il consiglio che posso dare in amore è di seguire l’onda, non litigare.

Gemelli

Questo venerdì le stelle sono poco fortunate, un po’ come ieri. Di tanto in tanto vorrei scappare, fare altro, ma non tutto è facile e conveniente. Il problema è che devi affrontare alcune questioni legali, finanziarie e familiari. Non fermatevi alla prima esitazione, cercate di non perdere contatti importanti. Poi, se siete ancora in vacanza, evitate di pensare a tutto ciò che c’è da fare e organizzatevi da settembre.

Cancro

Se bisogna risolvere questioni familiari, è bene parlarne oggi e non rimandare nulla a sabato o domenica. A livello professionale, ovviamente, alcuni progetti sono ancora limitati, probabilmente in questa stagione dovrai concentrarti su ciò che desideri veramente. Anche se un programma è chiuso, c’è l’opportunità di andare altrove. Sei una persona che non può vivere senza amore, questo è il momento migliore per fissare appuntamenti, che verranno confermati tra poco più di un mese; ai primi di ottobre, infatti, si apre una nuova fase, in questo senso, molto interessante. Pianifica un fine settimana lontano dalle complicazioni. Serata noiosa.