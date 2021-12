Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Molte sono ancora le indecisioni sulla vostra storia d’amore, tuttavia cercate di non rovinarvi in questo giorno così speciale. Sul lavoro, la fretta è una cattiva consigliera, non andate di corsa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottimo per l’amore questo fine settimana con Luna e Venere favorevoli; un vero e proprio dono del Natale. Se avete delle attività indipendenti, mi raccomando ridimensionate le spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Un sabato sottotono per voi a Natale in amore, piccole polemiche potrebbero infierire sul vostro rapporto di coppia. Sul lavoro, lascia passare queste ore senza prendere decisioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: E’ Natale, cerchiamo di non ritornare su vecchie questioni che potrebbero ledere il vostro rapporto di coppia. Non è escluso che arrivino ottime occasioni per il vostro lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Questa giornata di Natale, nasce per voi con pianeti interessanti per l’amore. Anche sul lavoro si prospettano stelle vincenti per chi è stato fermo sino ad ora.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Un Natale molto forte ed impegnato, a livello emotivo in amore. Sul lavoro potreste rinnovare vecchi accordi, state attenti alle piccole dispute che vi mandano fuori strada.