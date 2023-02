Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 25 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Nella tua vita sta arrivando un po’ di serenità e la primavera porterà molte emozioni positive. A lavoro si apriranno nuove possibilità, ammesso che tu riesca a tenerti alla larga da inutili rivalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Il passato torna a farti visita, ma ricorda che ciò che è andato non torna più. Prova ad andare avanti e concentrarti sul futuro, anche perché c’è qualche problema economico in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Oggi non strafare, cerca di recuperare le energie perché ci saranno grandi novità in arrivo nei prossimi tre giorni. Anche a lavoro cerca di fare le cose con più calma. In passato il tuo lavoro non è stato apprezzato e va bene voler dare il meglio di sé, ma sempre senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In amore hai bisogno di qualche chiarimento, perché c’è qualcosa che proprio non ti torna Sarà bene parlarne in modo chiaro e aperto prima della fine del mese, perché poi le combinazioni astrali cambieranno e non saranno più a tuo favore. Chi non ha un lavoro è preoccupato, ma è tutta colpa di Giove contrario che causa ritardi in tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Cerca di mantenere la calma con le persone a cui vuoi bene, anche se delle volte ti fanno un po’ spazientire. Le stelle ti incoraggiano a fare qualcosa di nuovo e a metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La giornata sarà abbastanza serena, ma in serata qualcosa potrebbe cambiare e turbarti un po’. Cerca di evitare i discorsi inutili con i colleghi che non ti capiscono.