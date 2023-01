Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 25 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Le stelle sono dalla vostra parte, potrebbe arrivare un grande amore o una relazione importante. Il cielo è con voi, è il momento giusto per intraprendere nuovi percorsi professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Hai avuto qualche difficoltà in amore, da oggi andrà meglio. Anche sul lavoro ti stai sbloccando e sta tornando la creatività. Sei pronto per prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sei avvolta da una grande passione, ma fai attenzione ai nati sotto il segno dei pesci. Non siete astrologicamente compatibili. Prova a lavorare con più serenità, potrebbe arrivare qualche cambio di mansione e se qualcuno è stato ingiusto con te, questo è il momento giusto per farti valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna è dalla tua parte, venere lo sarà a partire dal 27. Forti passioni invaderanno la tua vita e avrai grandi sorprese sul lavoro: tutto ciò che credevi stesse andando male prenderà una buona piega.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Se hai discussioni in sospeso, sarebbe meglio rimandare il confronto al fine settimana. Attenzione all’eccessivo stress sul lavoro, se puoi prenditi qualche giorno di pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna è in opposizione, per cui è meglio evitare ogni tipo di discussione con il partner. A lavoro ti faranno perdere la pazienza, ma non preoccuparti, va bene così. Non farti mettere i piedi in testa.