Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore meglio guardare al futuro con ottimismo, forza! Sul lavoro, cerca di fare quello in cui credi davvero. Non ci sarà una soluzione, almeno prima di maggio, per problemi legali e finanziari. Non mollare!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è in opposizione, in amore meglio non forza troppe le cose. Anzi, fatti scivolare tutto. Sul lavoro, ci sono dei piccoli ritardi, ma dal 31 tutto cambierà. E in meglio!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ora le passioni possono diventare davvero importanti. Sul lavoro, sei un po’ stanco, cerca di fare attenzione alle multe e ai fastidi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non sei molto tranquillo in amore, cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, ora è tutto positivo quello che ti viene proposto, in vista soprattutto del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore c’è dell’agitazione, meglio rilassarsi per 48 ore. Sul lavoro, cerca di portare avanti gli accordi con attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di evitare di discutere, ma se frequenti una persona nata sotto il segno dei Gemelli non sarà così facile restare in silenzio. Sul lavoro, sai sempre cosa dire e come reagire!