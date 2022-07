Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 25 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi il cielo indica una certa prudenza in amore, attenzione a non prendere le cose troppo di petto. Sul lavoro se devi parlare con capi e referenti non rimandare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore è la giornata giusta per esporsi e coltivare la conoscenza di una persona che ultimamente è nei tuoi pensieri. Sul lavoro la fatica si fa sentire ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bello questo cielo per i single del segno, se da poco hai conosciuto una persona carina non fartela scappare. Sul lavoro la creatività è con te, usala come asso nella manica!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai le idee un pochino confuse, ricorda che non è mai bene avere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece c’è aria di novità, favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bello questo cielo per i single, il buon aspetto della Luna regala delle emozioni a dir poco indimenticabili. Sul lavoro la grinta non ti manca e questo ti mette in ottima luce con capi e referenti.