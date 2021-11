Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata positiva in amore, le polemiche dei giorni passati sono lontane. Sul lavoro invece le cose non stanno andando come vorresti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la Luna ti provoca una certa irrequetezza. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi consiglio cautela, stai lontano dalle discussioni. Sul lavoro invece i risultati del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore non agitare troppo le acque con persone dell’Ariete o della Bilancia. Sul lavoro invece c’è un pò di tensione per questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Buon momento per l’amore grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro invece devi portare avanti un grande progetto per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore i rapporti che nascono ora possono diventare importanti. Sul lavoro invece si registra un pò di tensione.