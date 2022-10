Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 25 ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: cerca di essere calmo in questi giorni e soprattutto cerca di recuperare un po’ di tranquillità in amore, Venere non è più opposta. L’invito alla prudenza è ancora valido sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questa giornata è ancora un po’ agitata. In amore ci vuole un po’ di prudenza. Se vedi che in questa giornata qualcuno è contro di te cerca di prendere tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le stelle di questo periodo consigliano di parlare chiaro se c’è una persona che ti interessa fatti avanti. I nuovi progetti sono rallentati.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Gli inizi di ottobre sono stati difficili, posso dire che al contrario questa fine del mese regala soddisfazioni in più, proprio oggi avrai molti pianeti a favore. Chi cerca un primo impego ha buone possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione ai malintesi, la giornata di oggi può provocare qualche disturbo se in coppia ci sono problemi da tempo. Sei più distratto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sono giornate molto interessanti in cui si potrà definire una volta per tutte un rapporto sentimentale. La gestione del lavoro potrebbe essere più facile.