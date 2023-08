Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

In questo sabato arriva qualche energia in più da mettere a disposizione di ciò che volete, approfittate principalmente della mattina perché nel pomeriggio sarete meno tonici! C’è poi chi vuole innamorarsi, e quindi è a caccia di belle emozioni, e chi è già innamorato e vuole continuare a vivere belle emozioni con il partner; favoriti coloro che hanno progetti di famiglia importanti e che vivono sensazioni uniche e originali. Sta per iniziare una fase di revisione a livello economico che andrà gestita con cura, in sostanza fate attenzione alle finanze e non fatevi tentare da spese folli altrimenti rischiate di mandare tutto all’aria.

Toro

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox state vivendo una bella situazione astrologica, torna il desiderio di recuperare un sentimento e questo è un toccasana per chi pensava di non dare più chances all’amore (o era maggiormente preso da altri aspetti); sentite il bisogno di stare accanto a persone amiche e che vi vogliano bene. Sul lavoro vi state lasciando scivolare le cose addosso, il che non è un male perché avete bisogno di prendere tempo e schivare qualche tensione. E preparatevi a una parte finale dell’anno molto positiva, soprattutto la seconda metà di settembre entro la quale riceverete una risposta riguardo una questione a cui tenete molto.

Gemelli

Finalmente la Luna non è più in opposizione e vi sentite meglio, le stelle sono dalla vostra parte soprattutto in amore e inevitabilmente otterrete vantaggi… sta però anche a voi fare la vostra parte per assicurarvi un po’ di tranquillità. Organizzate qualcosa di bello, un incontro o una semplice occasione per stare con le persone che preferite, e non sarebbe male organizzare un’attività “diversa” da quelle di cui vi occupate di solito (per rinforzare un po’ di più l’amore e l’amicizia). Un piccolo sblocco su una questione è arrivato, non sarà l’ultimo e presto avrete modo di risolvere altre questioni spinose.

Cancro

Un dispiacere che avete avuto a metà mese ancora vi tormenta, ora però è il momento di dimenticarlo (così come i ricordi tristi) e andare avanti per vivere meglio le prossime sfide che vi attendono. Ci saranno comunque momenti di tensione ma tutto ciò non condizionerà particolarmente un 2023 che resta molto positivo, anzi alcune scelte di lavoro saranno addirittura più semplici da prendere. Che ne dite di programmare una domenica fuori dal caos e lontano dalla quotidianità?