Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 26 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Per chi vive una relazione di lunga data o molto intensa, stanno arrivando grandi emozioni per voi. Chi ha lasciato un vecchio lavoro non deve demordere, alcune situazioni legali si sistemeranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi non sarà una buona giornata perché Venere è in opposizione, ma da domani la giornata migliorerà. Sul piano professionale sono in arrivo grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dovresti chiudere i rapporti che non ti fanno bene, soprattutto con chi non ti ricambia. Anche sul lavoro, è il momento di chiudere alcuni affari che ti trascini da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La luna è dissonante, non farti prendere dalla gelosia altrimenti rischi una brutta rottura con il partner. Se ci sono appuntamenti importanti, meglio rimandarli a domani.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Alcuni contrasti continuano a tornare con il partner e gli argomenti sono sempre i soliti. Provate a migliorare la vostra comunicazione. Per il piano professionale, state valutando un grande cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna non è più in opposizione, ma è meglio evitare scontri anche per oggi. A lavoro nascono alcuni screzi perché nella divisione del lavoro, alla fine fai tutto tu.