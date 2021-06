Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Buone notizie per i sentimenti in arrivo da domani, sarà possibile recuperare un rapporto importante! Lavorativamente parlando in queste settimane la tua lucidità è notevolmente cresciuta, ora puoi guardare a luglio in modo decisamente più fiducioso.

Toro: Se in amore hai a che fare con una persona Leone o Acquario potrebbe esserci qualche complicanza di troppo. Lavorativamente parlando invece cerca di non lasciare discussioni in sospeso, questo atteggiamento potrebbe infatti portare qualche problema a luglio.

Gemelli: Luna favorevole nel pomeriggio, ti invito a non perdere le occasioni: i sentimenti ne gioveranno! Sul lavoro se un’attività non funziona adesso è il momento giusto per parlarne cercando una via d’uscita.

Cancro: Netto recupero a partire dal pomeriggio, la mattinata ha visto qualche tensione di troppo per il cuore. Sul lavoro affronta i problemi in modo chiaro e dirretto, non prendere sottogamba incontro che potrebbero rivelarsi importanti.

Leone: Situazione interessante per i sentimenti già dalle prime ore del mattino, qualche nervosismo di troppo potrebbe invece registrarsi nel pomeriggio. Sul lavoro queste sono giornate da sfruttare, le occasioni per ottenere dei buoni successi non mancheranno.

Vergine: Per i sentimenti la mattina si rivelerà maggiormente promettente del pomeriggio. Un consiglio, se deve prendere un’ iniziativa fallo oggi o rimanda a giovedì. Sul lavoro invece anche se hai l’impressione di essere ad un passo dai tuoi desideri Giove in opposizione potrebbe creare qualche ritardo o contrattempo. Non temere, l’occasione che cerchi non tarderà ad arrivare!

Bilancia: La mattinata ti vede giù di corda ma le energie torneranno già a partire dal pomeriggio quando il moto di Mercurio sarà nuovamente diretto. Sul lavoro le tue abili doti comunicative ti permetteranno di convinvere gli altri circa la bontà delle tue idee.

Scorpione: Anche se in amore una persona non è stata corretta con te oggi deponi l’arma di guerra e non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro deve stare attento a qualche spesa di troppo, non è il momento di strafare. Oggi e domani consiglio prudenza.

Sagittario: Hai voglia di amare e la tua determinazione oggi si fa sentire più forte che mai! lavorativamente parlando Giove dissonante ti ricorda di prestare attenzione alle spese extra, tuttavia con una persona Leone o Ariete potrebbero nascere validi progetti.

Capricorno: Giove in buon aspetto illumina i rapporti più fragili anche se ultimamente sembri essere più teso del solito. Sul lavoro invece meglio essere accomodanti: inutili impuntarti se la cose non girano esattamente nel verso da te indicato.

Acquario: In amore la giornata di oggi potrebbe essere foriera di qualche piccola tensione. sul lavoro invece porta avanti le idee in cui credi anche se fare i conti con le persone che ti circondano non sempre è semplice. Un consiglio, non perdere la pazienza.

Pesci: In amore il cielo è piuttosto promettente, dal mattino la Luna è in aspetto favorevole. Lavorativamente parlando invece devi essere fiducioso: se ci sono trattative o devi sostenere un esame il buon aspetto di Giove è segno ne garantirà la buona riuscita!

