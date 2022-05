Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Maggio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 26 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Il weekend promette grandi cose in amore: il cielo è passionale, miglioramenti in arrivo. Sul lavoro, se hai la possibilità di metterti in proprio fallo perché il periodo è ottimo!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore le occasioni non mancheranno, ma devi farti avanti: fatti notare se ti piace qualcuno. Sul lavoro, novità in arrivo: chi è partito da zero ora ha molta più fiducia, forza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore tutto va bene: nel weekend cerca di organizzare qualcosa di bello, di speciale, con la persona che ami. Sul lavoro, bene il lavoro di gruppo: cerca, però, di superare le frustrazioni e i momenti bui, ormai fanno parte del passato!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore oggi non devi cedere alle provocazioni, meglio andare avanti. Sul lavoro, sta iniziando una fase di recupero: forza, non mollare proprio ora!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene le relazioni con Ariete e Sagittario, ora in amore devi farti avanti. Sul lavoro, non devi avere paura: tutte le difficoltà si supereranno!