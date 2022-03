Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 26 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi la Luna è contraria, cerca di non agire d’impulso. Sul lavoro invece non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore se devi fare una richiesta al partner muoviti dopo il 5 aprile! Lavorativamente parlando invece attenzione alle finanze, analizza bene tutte le spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è favorevole: buon momento per i sentimenti, soprattutto se sei circondato da persone positive. Sul lavoro invece chiedi il parere di un esperto per le questioni finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore cerca di non agitarti e fai le cose con calma, la Luna oggi è opoosta. Sul lavoro invece non sottovalutare la possibilità di un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore invito sempre alla prudenza ma con una persona Ariete o Sagittario possono nascere delle belle emozioni. Sul lavoro invece per inoltrare una richiesta sarebbe meglio aspettare che i tempi divengano maturi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore l’energia cresce, dal 20 del mese il Sole infatti non è più in opposizione. Sul lavoro invece non ami chi tergiversa e non ti dà le risposte che cerchi.