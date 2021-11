Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore non sono esclusi dei colpi di fulmine, attenzione! Sul lavoro invece hai dei validi progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore eventuali chiarimenti potranno essere affrontati nella giornata di domenica. Sul lavoro invece non tirarti indietro e fai valere le tue esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore sono favoriti gli incontri grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece da qualche tempo occore fare buon viso a cattico gioco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore è il momento migliore per fare incontri interessanti. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare ruolo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore ci saranno incontri piuttosto emozionanti, non farti cogliere impreparato. Sul lavoro invece soddifazioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buon momento per l’amore con la Luna nel segno. Sul lavoro invece novità in arrivo, fatti trovare pronto!