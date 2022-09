Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 26 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è una giornata giusta per parlare di cose importanti in amore. Le richieste da fare sono giuste ma forse non è il periodo ideale in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai voglia di amore, al punto che se una persona ti ha tradito non ti importa. In questi giorni però fai delle belle scelte al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questa giornata è interessante. Settembre ti ha allontanato dall’amore, ma c’è possibilità di recupero. Chi lavora in un settore creativo avrà grandi soddisfazioni oggi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti invito a fare cautela, rischieresti di vivere una situazione di disagio se inizierai discussioni futili in amore. Sei un po’ preoccupato per tutto, anche sul lavoro. Rilassati.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Un amore importante potrebbe nascere all’improvviso. Se una storia non funziona invece è meglio lasciar perdere. Adesso si può ragionare su quello che c’è da fare in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è tempo di vivere una sensazione speciale in amore, anche se sei un po’ sottotono. Le cose sono faticose al lavoro ma non temere, migliorerà!