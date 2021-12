Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Previsto un piccolo riavvicinamento nelle coppie di lunga data. Sul lavoro non avete un ambiente propizio intorno, non sono giornate facili per decidere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non sottovalutate i nuovi incontri: avete Venere favorevole. Sul lavoro avete una bella energia positiva. Avete molto da fare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è favorevole, c’è la possibilità di portare un po’ di armonia nei rapporti nati male. Sul lavoro state attenti alle incomprensioni con Pesci e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Giornata nera: vi sentite arrabbiati e non sopportate nulla o nessuno. Se avete un’impresa dovete rivederla. Via a nuovi progetti con il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna favorevole: organizzate il Capodanno con un persona che vi piace. Sul lavoro tenete sotto controllo alcune operazioni commerciali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornata positiva in amore, anche il 29 lo sarà. Sul lavoro preparatevi a sviluppare nuove idee perché non vi manca la creatività.