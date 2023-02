Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 27 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete – Attenzione in amore, Luna contraria sia oggi che domani. Facciano particolare attenzione le coppie che hanno già avuto dei problemi. Sul lavoro Venere tornerà con voi a partire da marzo: se avete chiuso qualcosa si riaprirà, questioni legali in risoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro – Una buona giornata in amore, anche se non avrà il potere di sanare l’impossibile, tuttavia sarete molto comprensivi. Sul lavoro farete meglio a farvi scivolare le cose addosso, domani sarà un giorno migliore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli – Buono l’amore, ci sono molti pianeti favorevoli: Mercurio e Saturno, inoltre potete fare progetti con un Acquario o Capricorno. Sul lavoro non dovreste sottovalutare la possibilità di un cambiamento, anche radicale. Nuovi accordi in arrivo entro la primavera.

Oroscopo Paolo Fox Cancro – Luna e Venere in opposizione, avete piccoli problemi da superare. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo le tensioni, tenente lontane le tensioni nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox Leone – In amore si consiglia cautela, non arrabbiatevi se il partner non è d’accordo con voi. Sul lavoro siete in competizione con voi stessi, avete bisogno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine – Giorno molto buono per l’amore, tanti i pianeti dalla vostra. Giornata attiva sul lavoro, sei una persona razionale che detesta le perdite di tempo. In molti vogliono stabilità.