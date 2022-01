Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: torna finalmente una Luna favorevole per voi, momento intrigante per gli amanti. Sul lavoro, ancora troppi ostacoli dal vostro passato, continuate a meditare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la Luna entrerà nel vostro segno oggi, ne gioverete sentendo molte più energie. Per il lavoro, i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi potreste essere in pena per una persona cara o il vostro partner. Siete finalmente usati da una fase di difficoltà sul lavoro, ma c’è ancora qualche tarlo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: è un cielo purtroppo ancora molto confuso per l’amore e i sentimenti, il dubbio vi lacera. Già da tempo si stanno innescando dei cambiamenti sul lavoro, cavalcate l’onda!

Oroscopo Paolo Fox Leone: per l’amore la giornata è assolutamente promettente. Tanta la voglia di recuperare il tempo perduto. Nel pomeriggio il lavoro andrà meglio, cancellate il passato negativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: per almeno due giorni cercate di non prendere tutto di petto, fatevi scivolare le cose addosso. Sul lavoro, se avete fatto delle buone scelte in passato, ora arriveranno i tanto agognati premi.