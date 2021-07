Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Nei prossimi giorni organizza qualcosa di piacevole, la Luna sarà nel segno! Sul lavoro invece ci sono dei piccoli rallentamenti per via della dissonanza di Mercurio. Attenzione alle spese extra.

Toro: Con la Luna a Favore le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece cerca di non prendere tutto di petto. Tieni a bada la tua testardaggine.

Gemelli: In amore non alimentare inutili polemiche. Lavorativamente parlando invece le stelle sono buone, consiglio solo un pò di attenzione alle spese.

Cancro: In arrivo sensazioni speciali grazie al buon aspetto della Luna. Lavorativamente parlando invece chi negli scorsi mesi è stato fermo ora potrà avere delle nuove opportunità.

Leone: In amore è il momento giusto per fare progetti, c’è una ritrovata complicità. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare ruolo ma allo stesso tempo sei anche molto prudente e preferisci evitare salti nel buio.

Vergine: In amore se ci sono state polemiche si risolveranno presto. Sul lavoro invece sono in arrivo delle soluzioni, infatti a breve Giove non sarà più contrario.

Bilancia: In amore c’è qualche piccola discussione ma niente che non possa essere risolto. Sul lavoro invece c’è una situazione di fermo almeno fino a domenica, favoriti i nuovi impieghi.

Scorpione: Veenre nel segno dal 10 settembre prefigura un periodo ricco di emozioni e sentimenti. Sul lavoro invece oggi e domani la Luna è favorevole, in arrivo soluzioni e novità.

Sagittario: Complicazioni nell’aria, consiglio prudenza anche alle coppie di lunga data. Lvorativamente parlando invece sono possibili dei rallentamenti ma non demoralizzarti!

Capricorno: La staanchezza si fa sentire ma Marte dal 29 nel segno indica un buon recupero per i sentimenti. Sul lavoro invece cerca di non stancarti troppo, hai bisogno di ricaricare le batterie.

Acquario: Una nuova conoscenza potrebbe darti degli stimoli in più. Sul lavoro invece sono stelle positive, nuovi incarichi in arrivo.

Pesci: Con la Luna nel segno la tua comunicazione oggi sarà molto chiara e diretta. Sul lavoro invece non demordere e vai avanti, buone occasioni in vista.

