Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questo lunedì inizia con una bella calma che allenterà le tensioni d'amore degli scorsi giorni. Per quanto riguarda il lavoro c'è ancora qualche questione insidiosa ma riuscirete a trovare il modo di risolverla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi parte con un po' di pianeti dispettosi che porteranno un po' di nervosismo nella vostra vita. Attenzione in amore e nei rapporti con gli altri perché oggi il litigio sarà davvero facile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi avete una grande voglia di essere coccolati dal partner e sul lavoro cresce la voglia e la motivazione di fare di più. Bel momento per un salto di carriera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata preparatevi a un bel po' di romanticismo, proprio come piace a voi. La luna nel segno regala una forte emotività e sul lavoro tutto inizierà ad andare per il verso giusto grazie alla bella influenza di pianeti come Saturno e Marte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Leone

Cari leone, questo lunedì sarà preludio di un periodo di grandi cambiamenti sia in amore che sul lavoro. Siate cauti nelle scelte e attenzione a non alzare troppo i toni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Vergine

Cari vergine, la giornata di oggi vi vede un po' polemici, attenzione ai rapporti con gli altri. Non siete al pieno delle forze quindi cercate di non strafare e ritagliarvi un po' di tempo per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Bilancia

Cari bilancia, con Marte, Venere e Saturno dalla vostra parte inizierà un momento di grande forza. La stanchezza sarà scalzata via dalla grinta e dalla voglia di dimostrare il proprio valore, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Scorpione

Cari scorpione, le stelle di oggi vi rendono un po' nervosi, attenzione, soprattutto in amore. Cercate di mantenere la calma e non prendervela con chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Sagittario

Cari sagittario, questa giornata vi vede di buon umore e con una bella grinta, sfruttatela al massimo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare ma nulla di troppo grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Capricorno

Cari capricorno, sta per iniziare una nuova e bella fase della vostra vita quindi non buttatevi più giù di morale. Sul lavoro meglio fare le cose con calma e prendere decisioni con la testa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Acquario

Cari acquario, finalmente torna un po' di sereno nella vita di coppia e sul lavoro sentite un forte bisogno di cambiamento ma ci vorrà ancora un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 marzo 2023: Pesci

Cari pesci, oggi inizia una settimana che vi vedrà un po' demotivati. Forse vi manca qualche stimolo ma basta tirare fuori un po' più di forza di volontà.