Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

È necessario chiarire questioni legali o finanziarie. Se avete fatto qualcosa di sbagliato in passato o vi siete involontariamente fidati di una persona inaffidabile, dovrete pagarne le conseguenze sul piano professionale. Cercate di non commettere errori perché avete troppa fretta. Oggi potrebbero esserci dei ritardi, ma la situazione migliorerà in serata.

Toro

I conflitti e le questioni legate alla proprietà e agli affari si chiariranno entro la metà di settembre. Giove vi protegge. Nel lavoro, se vi aspettate un cambiamento, potrebbe essere un po’ tardi, come ho spiegato prima, ma non disperate. Nelle relazioni, tenetevi stretti quello che avete. Anche le coppie più solide devono passare attraverso alcune prove e tribolazioni.

Leone

I rapporti romantici e di amicizia sono più importanti di qualsiasi altra cosa in questo periodo dell’anno. Venere, da mesi nel vostro segno, vi mette al centro dell’attenzione, ma attenzione a chi vi chiede favori in modo opportunistico. Difficoltà vi attendono nel campo del lavoro. Vi ho già spiegato che ci sono lotte e situazioni che devono essere cambiate da qui a tre mesi. Le responsabilità aumenteranno, ma alla fine non vi dispiacerà.

Vergine

Potete superare i problemi grazie alla logica e alla perseveranza. Decidete cosa vi interessa ancora e cosa volete lasciarvi alle spalle. Nei prossimi mesi, infatti, sarete impegnati su più fronti. Potreste trovarvi a rivedere le vostre attività o a delegare le cose più che negli anni precedenti. Alle coppie che hanno avuto problemi in passato si consiglia di mantenere la massima calma.

Bilancia

Sebbene iniziate la mattina stanchi, vi riprendete nel pomeriggio. Marte è stato nel vostro segno di recente e questo vi porta un po’ di agitazione e nervosismo. Riuscirete a risolvere molte questioni irrisolte e sarete in grado di chiarire situazioni familiari, personali e lavorative che sono state bloccate e ritardate negli ultimi mesi. L’amore può tornare in primo piano.

Scorpione

C’è tensione, ma sono quelli intorno a voi a creare problemi. Avete a che fare con un ex fidanzato fastidioso, ci sono ancora questioni familiari da risolvere: insomma, non riuscite a trovare pace. Vi consigliamo di evitare discussioni e situazioni stressanti per le prossime 48 ore. Per quanto riguarda il lavoro, le cose cambieranno nei prossimi quattro mesi. Forse siete un po’ preoccupati per un nuovo inizio, qualcuno ha anche dovuto accettare un nuovo inizio, oppure lavorate part-time da qualche tempo e avete bisogno di maggiore sicurezza.

Sagittario

A una grande voglia di fare tutto non corrisponderà un livello di produttività: questo sarà un po’ il destino di molti Sagittari, ma non sarebbe una buona idea gettare la spugna, perché in questi momenti l’atteggiamento è tutto o quasi, personalmente. Mostrare buona volontà e benevolenza, anche in ambito personale e sociale, diventa più importante del risultato. Può sembrare un momento di demotivazione, ma non lo è. Questa settimana il destino sarà particolarmente benevolo con chi è disposto a non adagiarsi sugli allori del proprio status e premierà la capacità di essere ambiziosi più che aperti.

Capricorno

Fare nuove amicizie sarà difficile. Questo concetto può non sembrare così importante per molti Capricorno all’inizio, ma può lasciare un certo amaro in bocca a molti rappresentanti di questo segno. Si tratta di un sintomo che cresce con il tempo e che può essere soppresso solo facendo qualcosa di diverso, ma bisogna tenerne conto. Non è detto che dobbiate comunicare “a forza” con nuove persone, ma anche solo aprirvi mentalmente al dialogo avrà un effetto positivo sul miglioramento del vostro umore.

Acquario

L’Acquario sarà energizzato da uno o più persone pronte ad in un vostro progetto. Anche la vita sentimentale è buona, ma attenzione ai segni di stanchezza fisica e mentale nelle ore pomeridiane e serali. L’Acquario potrebbe rendersi conto dell’urgenza della situazione solo 24 ore dopo, ma il riposo sarà non solo consigliabile ma necessario.

Pesci

I Pesci non avranno particolari difficoltà a risolvere le difficoltà tipiche dell’inizio della settimana. Tuttavia, sarà emotivamente instabile: il segno è stato poco carico lo scorso fine settimana, almeno non abbastanza, e soffrirà di una condizione particolarmente lacunosa mentalmente. Ma fisicamente è presente, e questa è forse la cosa più importante. A parte il problema di non permettere a nessuno di imporre il proprio ritmo, questo segno deve diventare padrone della propria giornata.