Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 28 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo mese si conclude in bellezza. Ora sei più comprensivo, quindi se c’è stato un problema con qualcuno, sarai più disponibile a risolverlo. Chi è separato avrà delle nuove possibilità. Oggi va decisamente meglio rispetto agli ultimi tre giorni. Per quanto riguarda il lavoro, da oggi potrai considerare meglio la tua posizione. Hai molta più energia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le coppie in cui ci sono alti e bassi da un po’, hanno deciso di darsi un’altra occasione, ma ci sarà comunque un ultimatum da rispettare. In questo periodo hai voglia di trasgressione. Questo non è uno dei tuoi momenti lavorativi migliori, hai sempre tante cose da fare. Dovresti cercare di fare le cose con calma perché ultimamente ti stressi con molta facilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se senti che la tua relazione è arrivata alla frutta, allora servirai il dolce. Se invece stai vivendo un amore appena nato, stai attento a non fare passi falsi. In questo periodo sei un po’ distratto e instabile, quindi potresti anche dire delle cose che in realtà non pensi. Sul lavoro, evita discussioni con persone che vogliono solamente approfittarsi della tua pazienza. In serata tornerà una buona capacità di riflessione.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in questo periodo hai voglia di stare un po’ per conto tuo e la situazione che hai a casa deve essere seguita con molta attenzione. Sei molto cambiato, ma in meglio e presto te ne renderai conto. Sul lavoro, se stai aspettando delle conferme, presto arriveranno delle ottime novità. Questa per te sarà una giornata un po’ agitata, quindi non prendere troppi impegni.