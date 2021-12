Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Luna opposta in amore per tutta la mattinata, la serata andrà meglio. Sul lavoro guardatevi da persone del passato che non sono dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questa giornata, in amore, vi invita a fare progetti importanti per il futuro. Sul lavoro, se avete un impiego a contatto con il pubblico piano piano recuperate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna favorevole in amore, godetevi questo sentimento senza preoccupazioni. Sul lavoro i vostri ultimi progetti sono andati bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non vi state preparando per un Capodanno chiassoso: ricercate solo la tranquillità. Tutte le imprese devono essere riviste, fino ad aprire mettete in moto nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone:Se qualcosa non va in amore cercate di mantenere il controllo, altrimenti l’agitazione potrebbe rovinare tutto. Se lavorate in azienda potrebbero cambiare i vertici.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Meglio organizzare un Capodanno tranquillo. Sul lavoro questi giorni sono importanti per risolvere un piccolo problema personale.