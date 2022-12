Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 28 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore questo è un periodo che richiede maggiore attenzione e cautela dunque vacci, come si suol dire, con i piedi di piombo. Sul lavoro invece in arrivo delle interessanti soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La fine di dicembre segno un recupero per i sentimenti quindi non chiuderti in casa. Sul lavoro sei indeciso, le proposte non mancano ma devi fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti conoscere una persona carina, dunque non tirarti indietro e lascia che i sentimenti parlino per te. Sul lavoro novità in vista.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per chi ha da poco conosciuto una persona e desidera approfondire il legame. Sul lavoro ci saranno delle riconferme.

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un cielo che parla d’amore quello di oggi, perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme al partner?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi in amore cerca di mostrarti maggiormente comprensivo e evita le discussioni inutili. Sul lavoro è tempo di fare una revisione e lasciare andare tutto ciò che pesa.