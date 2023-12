Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo quasi pronti ad accogliere il nuovo anno ma dobbiamo fare i conti ancora con qualche giornata in cui potremo portare a termine dei progetti, o iniziare nuove avventure. Ecco cosa aspettarsi dal 28 dicembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 28 dicembre: L’oroscopo degli ultimi giorni non è stato certamente soddisfacente. Agitazione, tensione e ritardi vi hanno messo a dura prova. L’oroscopo di Paolo Fox prevede per le giornate di domani e venerdì un netto recupero, con le stelle che cominceranno a essere favorevoli. Finalmente, pare che la crisi sia alle spalle, ora c’è guardare avanti un futuro sorridente. Un occhio di riguardo agli affari.

Oroscopo Toro 28 dicembre: Nonostante l’assenza di stelle negative, l’oroscopo non brilla per niente. C’è tanta indolenza e stanchezza in più. Il consiglio di Paolo Fox è di fermarsi per prendere fiato, per recuperare una parte delle energie perse, con la possibilità di diventare protagonista nel fine settimana. Ricordate, un po’ di riposo e relax nelle prossime 48 ore.

Oroscopo Gemelli 28 dicembre: Ci sono delle priorità da stabilire, da appuntarsi, serve una giusta pianificazione da adesso ai prossimi giorni. Non si devono commettere passi falsi, non ci sarebbe tempo per riparare, bisogna farsi trovare pronti per un sabato che avrà un grande cielo, anche perché domenica ci sarà subito un calo, quindi, preparatevi alla giornata di sabato che potrebbe riservare fortuna e diverse sorprese.

Oroscopo Cancro 28 dicembre: A volte, si cade nell’errore di soffermarsi sul passato e fare paragoni con il presente. Su quale periodo sia stato migliore, scegliere poco importante se non nulla. L’unico modo per vivere bene è guardare al presente anche per poter progettare un futuro che auspicate. Il tutto deve essere vissuto e programmato senza pensare minimamente a ciò che è stato.