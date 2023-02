Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 28 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Vivrai nuove positive sensazioni in amore. Oggi e domani potresti ricevere una buona notizia in ambito lavorativo. In questi giorni hai bisogno di un po’ di recupero fisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Marzo potrebbe essere il mese dell’amore: chi è fidanzato vedrà decollare la propria storia, chi è in cerca dell’amore potrebbe finalmente trovarlo. I giovani all’Università supereranno un esame importante entro giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna favorevole ti porterà delle belle giornate e Venere aiuterà anche l’amore. Sei in fase di recupero e ti senti meglio, ottimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Qualche piccolo disguido è in agguato, cerca di mantenere la pazienza e tutto si risolverà per il meglio. Senti una forte stanchezza, è il momento di prenderti un po’ riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Potrebbe nascere un nuovo amore in questi giorni, è un momento di buon auspicio per i nuovi incontri. Chi cerca lavoro potrebbe ricevere delle nuove proposte, attenzione a scegliere perché non tutte fanno al caso vostro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La giornata andrà un po’ a rilento, ma da metà marzo la situazione migliorerà e con l’avvento della primavera vivrai nuove emozioni. Il tuo lavoro viene apprezzato sempre di più e potresti ricevere anche delle gratificazioni.