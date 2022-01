Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Cauti in amore, è meglio mettere da parte le tensioni. Se avete il dubbio tra due storie sarà difficile scioglierlo prima della fine di febbraio. Sul lavoro sono possibili rinnovamenti con l’arrivo della primavera, ma bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo è un we perfetto per l’amore, ideale se avete una persona speciale con cui passarlo. Sul lavoro questo è un momento di profonda riflessione e cambiamenti: potreste dover fare una scelta o trovare una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Continuate a coltivare nuovi interessi. Ancora poche settimane e Venere darà spazio a un amore. La situazione lavorativa dipende un po’ dal lavoro che state portando avanti, ma questo venerdì sarebbe, in generale, meglio fare una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è una situazione ancora un po’ nervosa e la fine del mese porta dei ripensamenti. Sul lavoro sono in arrivo delle novità, tenete sotto controllo le spese.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Un’altra giornata interessante per l’amore, del resto lo sarà tutto il fine settimana. Sarà necessario risolvere entro la fine del mese un problema di carattere finanziario che sta creando problemi alla coppia. Periodo favorevole per gli studenti e per chiunque voglia iniziare un nuovo corso o un aggiornamento. Il periodo sarà favorevole per un bel po’ a partire da questo mese.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore questa è una giornata che richiede pazienza, ma del resto ci vuole su tutto quanto. Potreste non essere al 100% se siete lontani dal partner. Nervosismo sul lavoro: meglio rimandare a domani attività complicate o troppo impegnative.