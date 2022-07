Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 28 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete. Per l’amore non sarà un giorno facile. Se sei alle prese con un ex che magari ti ha già creato problemi in passato presta attenzione. Rallenta il lavoro ma non perdere le speranze.

Oroscopo Paolo Fox Toro. In amore vuoi mettere in gioco la relazione che stai vivendo forse solo per gioco o magari per dispetto? La serata si profila sotto tono, cerca di non agitarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Non prendere tutto di petto e non affrontare le questioni in maniera esagerata. Per il lavoro rimanda le trattative di 24 ore. Stai più attento a cosa mangi, potresti rimetterci in salute.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Passiamo ora ai nati sotto il segno del Cancro. Sei motivato, pronto all’azione mentre sul lavoro si va verso un futuro di cambiamenti. Dal punto di vista della salute sei in recupero ma non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Hai la luna nel tuo segno e hai voglia di amare. Quindi cosa aspetti, mettiti in gioco! Un consiglio? Riposa di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La fine del mese è di gran lunga migliore dell’inizio, bravo. Tra oggi e domani sono favoriti gli incontri.