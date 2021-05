Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete. Le stelle sono un po’ confuse, c’è un problema domestico, alcune coppie sono in ansia per le spese, la casa, robe del genere. Nel lavoro è una giornata lievemente sottotono, domenica miglioramenti.

Toro. Un boom di energie positive in arrivo anche questo venerdì. Solitamente i single non hanno bisogno di qualcuno quando vogliono provarci in amore. Nel lavoro ricorda che c’è ancora tanto da recuperare, potrai però ottenere buoni risultati se ti impegni.

Gemelli. L’energia non manca, questa bella forza potrà regalare delle belle soddisfazioni nei nuovi amori. Nel lavoro chi vuole aprire un’attività avrà tante stelle a favore.

Cancro. E’ probabile che tra oggi e domani qualcosa non vada nel verso giusto in amore. Nel lavoro quelli che l’anno scorso hanno avuto problemi ora posso recuperare, oggi comunque calma.