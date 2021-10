Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la Luna è opposta, è possibile che riaffiorino vecchi dissapori. A lavoro vorresti cambiare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore questi giorni sembri talmente preso da problemi familiari che passa in secondo piano. A lavoro giornata di contrasti, attenzione alle discussioni con i tuoi superiori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ancora qualche ostilità nella coppia, nuovi incontri per chi è single. A lavoro devi fare una scelta, questo è un periodo ancora un po’ pesante per le spese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai il timore che qualcosa non va con il partner, ma è solo una impressione. A lavoro ottime notizie per chi ha questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore nel corso di questa giornata la Luna torna nel tuo segno zodiacale, troverai coraggio di dire quello che pensi al tuo partner. A lavoro puoi fare un passo in più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore situazione in lieve miglioramento, attenzione a non fare passi falsi. Per i lavoratori autonomi e indipendenti sono in arrivo grandi soddisfazioni.