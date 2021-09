Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna sarà contraria nel pomeriggio quindi cerca di sfruttare bene la mattinata e fare il pieno di pazienza per il resto del giorno. Nel lavoro anche se sembra che tutto quel che fai non va a buon fine, entro ottobre avrai grandi risultati.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna torna favorevole in amore, Cancro e Pesci sono segni con cui c’è una bella complicità. Nel lavoro le tue idee andranno apprezzate quando troverai il giusto equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Non sottovalutare un incontro, cera di parlare in maniera chiara nella giornata di oggi. Nel lavoro anche se è un periodo pieno di opportunità cerca di risparmiare i soldi per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore è in posizione favorevole, puoi fare davvero bei progetti di coppia in questo mese. Nel lavoro ci sono un po’ di problemi, ora non conviene alimentare le problematiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ottobre porterà tanto amore nel tuo segno, attenzione però con il segno dello Scorpione e dell’Acquario: evita i rapporti con questi segni. Nel lavoro chi parte adesso con un nuovo lavoro non dovrebbe fare confronti con il passato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La mattina è ancora sottotono, il pomeriggio permette di recuperare. Nel lavoro hai buone idee ma fa le cose con calma, senza precipitare gli eventi.