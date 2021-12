Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Entro la giornata di venerdì potreste ricevere una bella risposta in amore. Sul lavoro siete pensierosi, ma il 2022 si aprirà con buone speranze.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna contraria in amore, ma per fortuna si tratta di piccoli screzi. Sul lavoro siete nervosi, evitate di stancarvi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: E’ il momento di mettere in chiaro alcune cose importanti. Dovete apportare cambiamenti al vostro modo di lavorare, la stanchezza è molta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi è meglio se evitate scelte impegnative in amore. Periodo buono per il lavoro se cercate una nuova occupazione, ma agite entro aprile.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Evitate le polemiche in amore, se qualcosa non vi sembra che vada staccate la spina e basta. Evitate discussioni anche sul lavoro, anche se oggi non sarà facile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore si preannuncia un momento interessante, ricordate che avete bisogno di tranquillità. Siate positivi sul lavoro, anche quando provate ansia.