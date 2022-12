Oroscopo Paolo Fox 29 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 29 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le feste vi fanno bene, siete molto più rilassanti e i sentimenti sembrano iniziare ad essere più chiari rispetto al solito. Continuate a godervi il periodo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa di magico nell’aria in questi giorni, ma non è solamente l’effetto del Natale: vi sentite più gioiosi e propositivi, forse un nuovo incontro inaspettato?

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: continuate a lavorare su voi stessi, sfruttate il periodo di festa per conoscere qualcosa in più su di voi e anche i sentimenti diverranno più chiari.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore le cose non stanno andando proprio per il verso giusto vero? Ma non scoraggiatevi, gli alti e bassi fanno parte della vita e mettono alla prova qualsiasi cosa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: c’è aria di cambiamenti, soprattutto sotto il profilo strettamente sentimentale: in questi giorni farete qualche nuovo incontro inaspettato che potrebbe cambiare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in questi giorni state finalmente capendo chi realmente ci tiene a voi e chi invece può essere giudicata una semplice conoscenza di passaggio.