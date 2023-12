Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Si sta per chiudere il mese e dal punto di vista lavorativo per molti il 29 dicembre rappresenta la fine, il momento di fare qualche bilancio e stilare dei nuovi propositi. Poi ci sono sempre le situazioni sentimentali e familiari di cui tenere conto. Vediamo allora come andrà la giornata di venerdì secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Vi piace avere a che fare con persone combattive che non amano dire sempre sì. Per questo motivo troverete stimolante il rapporto con persone del segno dell’Ariete, dei Gemelli, del Sagittario o del Leone. Anche nel lavoro avrete tanti pianeti che gireranno a vostro favore e che agevoleranno soprattutto le persone che stanno coltivando dei progetti interessanti per il futuro. Cercate di trascorrere il Capodanno in compagnia di persone stimolanti e piacevoli.

Oroscopo Toro: Prosegue questa fase di stanchezza e di apatia che vi attanaglia a causa dell’opposizione di Venere che fra l’altro si esaurirà a breve. Ci sono ancora delle questioni aperte da chiarire, sia in famiglia che in amore. Il giusto momento per parlare chiaro e far valere il vostro punto di vista sarà domenica prossima. Ci saranno delle questioni legali o burocratiche da sistemare. Chi è single da tempo forse dovrebbe incolpare la propria pigrizia e la propria apatia. Dovreste uscire di più e frequentare persone più stimolanti.

Oroscopo Gemelli: Non è un periodo facile per l’amore per le persone dei Gemelli. Saranno frequenti i battibecchi anche per questioni di banale entità. Forse dovreste cercare di essere cauti e di usare le parole con maggiore prudenza anche per non urtare la suscettibilità altrui. A breve ci saranno molti pianeti opposti che vi causeranno dei dubbi e delle perplessità, soprattutto per quanto concerne l’amore. Se c’è una trattativa in corso, sarà meglio affrontarla senza giungere a conclusioni troppo affrettate.

Oroscopo Cancro: Non c’è grande entusiasmo in tutto ciò che fate in questo momento. Queste stelle un po’ oppositive potrebbero favorire l’apatia e la pigrizia. Le coppie che si sono separate potrebbero giungere ad un accordo importante per il proprio futuro. Il lavoro potrebbe tornare in auge in futuro soprattutto per coloro che hanno idee importanti e progetti da portare avanti nel 2024. Se c’è qualcosa che bolle in pentola, adesso è il momento di crederci i più.