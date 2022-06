Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Giugno 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 29 giugno 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata parte un po’ sottotono per colpa della Luna che è dissonante in amore. Sul lavoro, sei intraprendente e ora puoi dare il via a nuovi progetti: forza, il momento è ora, devi approfittarne!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se sei single devi guardarti intorno perché l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo: non devi essere timido. Sul lavoro, riconferme in arrivo o forse nuovi progetti: bene il cielo per i liberi professionisti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene l’amore, il cielo promette grandi cose: devi mostrare il meglio di te. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di restare con questo equilibrio: basta con il nervosismo e le polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buone notizie per l’amore: la Luna è dalla tua parte e anche domani potresti avvicinarti a una persona cara. Sul lavoro, prima di agire cerca di aspettare e di vedere i primi guadagni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La situazione in amore migliorerà soprattutto ad agosto, quando la passione si accenderà. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove soddisfazioni: bene gli esami!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di mantenere la calma, di recuperare la serenità interiore: con una persona nata sotto il segno del Cancro si può fare di più. Sul lavoro, il periodo è stimolante, ma i soldi sono pochi rispetto alle spese che hai dovuto sostenere!