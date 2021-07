Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La Luna è nel tuo segno, gli incontri saranno particolare. Occhio all’amore che regala impulsività. Nel lavoro c’è qualcosa che devi fare e altre invece che devi dire; alla fine del mese arrivano momenti positivi.

Toro: La giornata parte con il giusto piede per recuperare in amore, i nuovi incontri favoriti ad agosto. Nel lavoro tutte le decisioni vanno prese con calma.

Gemelli: Oggi una situazione positiva si creerà in amore; cerca soluzioni se il rapporto è importante per te. Venere è un po dissonante, invita a non mettere in discussione tutto per un nonnulla. Nel lavoro arriveranno chiamate inaspettate.

Cancro: La Luna è dissonante, potrebbero arrivare problemi in amore. Nel lavoro oggi qualche ritardo rallenterà un po’ i ritmi, nulla di grave però.

Leone: Le storie nate in questo mese possono decollare: i single potrebbero imbattersi in un colpo di fulmine vero e proprio. Nel lavoro tu dai sempre il massimo ma ci sono problemi irrisolti che ti condizionano.

Vergine: Considera che entro la fine del mese i problemi in amore si possono risolvere in amore, Marte torna nel segno. Nel lavoro in questi giorni possono arrivare buone notizie, cerca di evitare contrasti con i colleghi.

Bilancia: Non puntare a persone impossibili, sarebbe uno spreco di tempo. Nel lavoro se ti hanno fatto delle promesse è difficile che oggi saranno mantenute.

Scorpione: Un’altra giornata utile per riflettere, se c’è stato un problema a inizio mese ora sarà risolto. Nel lavoro sarebbe il caso di recuperare un po’ di soldi anche se Saturno è dissonante e chiede tempo.

Sagittario: Venere è dissonante e parla di dubbi; forse in questi giorni vorresti stare accanto a qualcuno che è lontano e ciò ti rende triste. Nel lavoro non escludo un rallentamento, forse a causa dell’imminente arrivo di agosto.

Capricorno: Giornata lievemente sottotono, potresti diventare polemico. Nel lavoro devi tenere continuamente occupata la mente, sono giornate un po’ complesse.

Acquario: La Luna è favorevole, sorride ai sentimenti. Nel lavoro Marte non è opposto e ora si possono superare problemi e cogliere occasioni.

Pesci: Tra oggi e domani abbiamo un oroscopo un po’ teso: nervoso. Nel lavoro chi ha una responsabilità importante potrebbe sentirsi sotto pressione.

