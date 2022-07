Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 29 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi devi approfittare di parlare chiaro con la persona con cui vuoi chiarire. Basta scuse o giustificazioni. Questa giornata è perfetta per quello che vuoi. Ci saranno molte novità in questi giorni, soprattutto a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La giornata di oggi non è delle migliori. Ci sono alcune cose che ancora non tornano e che purtroppo ti fanno aspettare. A lavoro devi prendere tutto il tempo che ti serve.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte. Ci sono cose e aspetti che devi rivalutare così che tu possa approfittare di tutta questa energia positiva. A lavoro non ti manca la voglia di andare avanti e di impegnarti, come sempre.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Avrai delle nuove sorprese. Ci saranno tantissime occasioni in amore, non scoraggiarti. A lavoro non sei tranquillo e questo ti sta demoralizzando, e non poco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore bisogna iniziare a fare una selezione delle persone che ti considerano di più. Basta sprecare tempo con chi non ti merita. A lavoro sono tante le situazioni che vorresti cambiare e dovresti prendere la situazione in mano.