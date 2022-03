Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 29 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La fine del mese è positiva in amore e lancia nuove speranze. Sul lavoro potreste essere un po’ indecisi, anche se vaia da persona a persona.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buona l’energia di questo mese in amore, sfruttatela. Sul lavoro rimandate eventuali questioni alla settimana prossima ed evitate di discutere per ogni cosa. Dovete recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore cercate di parlare con il partner, la serata potrebbe essere un pochino agitata. Sul lavoro invece devi accettare quello che arriva e progettare un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore ci vuole pazienza, quelle che arrivano saranno giornate interessanti. Sul lavoro invece le stelle sono buone anche se potrebbero esserci dei piccoli malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore adesso vivi le tue emozioni in modo nuovo rispetto al passato. Sul lavoro invece non aspettarti delle risposte immediate, i risultati arrivano se c’è la volontà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore consiglio prudenza, non pretendere tutto e subito. Sul lavoro invece cerca di essere più accomodante, buone idee in arrivo.