Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: un amore appena nato potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Oggi sei un po’ nervoso. Cerca di non tenerti dentro le emozioni che per te sono importanti. Sul lavoro vorresti recriminare qualcosa, ma è meglio che rimandi tutto a venerdì. Oggi si farà sentire un po’ di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se stai vivendo delle tensioni in casa, sai sicuramente cosa fare per scrollarti di dosso i problemi. In questo periodo stai affrontando molte spese, ma potresti avere in mente un progetto importante. Se fai un lavoro a chiamata, potrebbero presto arrivare delle buone notizie. Questo è il momento giusto per ritrovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la tua forte emotività non deve rovinare le relazioni, soprattutto quelle più importanti. A volte hai la sensazione di non essere ascoltato quindi spesso sei tu a sollevare discussioni. Cerca di non arrabbiarti sul lavoro se le cose non vanno dal verso giusto, anche se i nuovi progetti sono importanti. Per la tua salute dovresti curare la forma fisica.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi tornerà una buona voglia di amare e Marte nel tuo segno ti donerà passionalità. Non essere troppo diffidente se ti piace qualcuno. Sul lavoro è un momento positivo, infatti un contratto potrebbe essere completato. Quando sei preso da tante cose, il tuo stomaco ne risente sempre!

Oroscopo Paolo Fox Leone: in amore potrebbe esserci qualche malinteso causato dalla stanchezza. Vorresti raggiungere subito degli accordi che tardano ad arrivare e questo ti provoca indecisione e nervosismo. Sul lavoro potrebbero sbrogliarsi delle vicende a cui tieni, devi quindi sfruttare l’occasione di avere Giove in ottimo aspetto. È una giornata un po’ stancante, quindi ti consigliamo di rimandare ogni decisione a domani.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: giornata stimolante con la possibilità di vivere delle amicizie amorose. Questa è una fase di buone ripartenze. Sul lavoro sfrutta la carica e la capacità che hai per fare delle scelte decisive. Oggi l’energia è dalla tua parte.