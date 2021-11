Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Siate cauti in amore e pensate bene prima di parlare. Sul lavoro vi sentite nervosi, sarà colpa del periodo controverso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: E’ il momento di fare delle scelte. Saranno 48 ore interessanti in amore. Sul lavoro è un periodo stimolante, cercate di sistemare i conti in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore avrete una giornata all’insegna della tranquillità, specie nella seconda parte. Anche sul lavoro buone notizie: se ci sono stati problemi lo scorso anno ora potete recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Attenzione in amore: Luna e Venere contrari vi fanno sentire dubbiosi. Non rinvangate tensioni del passato. Sul lavoro avete tanto da fare ma nessuna risposta al momento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la Luna torna favorevole e un’amicizia diventa qualcosa di più. Sul lavoro cercate di essere più miti con le pretese e non entrate in competizione con tutti, anche se nessuno può fermarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore Venere è favorevole anche a dicembre, ciò vi permette di riallacciare i rapporti di un certo peso. Sul lavoro avete tanto da fare, ma la soluzione è nelle vostre mani.