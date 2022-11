Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 29 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensi. Sul lavoro, i miglioramenti ci sono, ma occhio alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non tutto va come vorresti perché stai affrontando ogni situazione da solo. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma da mercoledì tutto cambierà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno. Sul lavoro, cerca di fare più attenzione e di capire chi hai di fronte!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è un po’ di incertezza, questo ti rende agitato. Sul lavoro, la stabilità c’è, ma sei anche un po’ stanco e devi riposare!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è in opposizione, quindi in amore devi cercare di andare avanti: ti toccherà superare degli ostacoli. Sul lavoro, devi fare i conti con qualche problemino, ancora da risolvere!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore c’è un po’ di noia, non sai bene cosa fare. Sul lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorresti!